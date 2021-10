Annemiek van Vleuten komt niet ongeschonden uit Parijs-Roubaix: Nederlandse toprenster heeft breuk opgelopen

"We moeten helaas berichten in een breuk in haar schaambeen bij Annemiek van Vleuten na een harde val tijdens Parijs-Roubaix", klinkt het op de sociale media van haar ploeg Movistar. "Ze zal nu terug overgebracht worden naar haar thuisland om verder te herstellen. Het is duidelijk dat haar seizoen erop zit."

We're really sad to report a pubic bone fracture for @AvVleuten after a hard crash during #ParisRoubaixFemmes today.



She will now be transferred back home to start healing - her 2021 season now obviously over.#VamosMiek - supporting you all the way 🤗💙



📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/nbUZoWG2Lo