HERBELEEF: Colbrelli wint heroïsche Parijs-Roubaix, waanzinnig sterke Vermeersch en Van der Poel op podium

Een historische Parijs-Roubaix, met haast niet te herkennen renners, is gewonnen door Sonny Colbrelli. De Europese kampioen bekroonde zijn hoogvorm en is nu ook winnaar van een Monument. Een waanzinnig sterke Vermeersch werd tweede, Van der Poel derde. Herbeleef de koers hieronder nog eens.

FINISH: Vermeersch gaat de sprint met panache aan en geraakt over de andere twee naar de koppositie, maar Colbrelli kan hem nog remonteren en wint Parijs-Roubaix! De Europese kampioen is nu ook winnaar van een monument!

NOG 1 KM: De drie op de piste!

NOG 3 KM: De top drie gaat straks bestaan uit drie debutanten. Drie straffe debutanten.

NOG 5 KM: Ze zijn nog altijd samen, de drie leiders. Colbrelli, Van der Poel of Vermeersch, wie wordt het?

NOG 8 KM: Moscon moet nog vrezen voor zijn plek in de top vijf, want er is nog volk op komst uit de achtergrond.

NOG 11 KM: Spanning troef. Gaan we dan naar een sprint met drie op de piste? En wat gaan we daar nog te zien krijgen?

NOG 14 KM: Een versnelling van Colbrelli is Moscon teveel geworden. De leiders luisteren naar de namen Colbrelli, Van der Poel en Vermeersch.

NOG 16 KM: Onder impuls van wie anders dan Vermeersch is het gat verkleind en Van der Poel rijdt het laatste stuk dicht. We hebben vier leiders.

NOG 18 KM: Boivin gaat liggen op de kasseien. Achter hem moet een motor remmen en die valt in de graskant.

NOG 20 KM: Moscon blijft wel dapper doorploegen. Hij rijdt zelfs weer een beetje verder weg. In de groep met achtervolgers heeft Vermeersch al enorm veel werk oogeknapt, en die rijdt al haast een hele wedstrijd vooraan.

NOG 23 KM: Moscon heeft nog tien á vijftien seconden. Hij gaat nu ook zeker de vermoeidheid voelen. De groep Van Aert wordt op 1'20" gemeld.

NOG 26 KM: Ai Moscon staat weer aan de kant na een slipper en moet opnieuw van fiets wisselen. Nu zijn de achtervolgers niet ver meer!

NOG 29 KM: Moscon wisselt van fiets. Dit gaat hem toch een vijftiental seconden kosten.

NOG 30 KM: Van Aert rijdt in zijn groep op kop. Waar mag hij nog op hopen? Ondertussen heeft Moscon achteraan een leegloper!

NOG 33 KM: Neen, daar zijn ze weer, Colbrelli, Boivin & co. En wat nu, Mathieu van der Poel?

NOG 35 KM: Van der Poel trekt nu wel echt ferm door. Nu lijkt hij toch van de rest af.

NOG 39 KM: Bij de dames won Deignan na een lange solo, doet Moscon dit na bij de mannen? Van der Poel, Colbrelli en Boivin staan op het punt Vermeersch en Van Asbroeck in te lopen.

NOG 43 KM: Een kleine situatieschets: koploper Moscon heeft een minuut op het duo Vermeersch - Van Asbroeck. De eerste renners achter hen zijn Van der Poel, Colbrelli en Boivin.

NOG 45 KM: De inspanningen beginnen nu bij Van der Poel ook door te wegen. Hij is Van Avermaet & co wel voorbijgesneld, maar Colbrelli en Boivin zitten nog altijd in zijn wiel.

NOG 50 KM: Moscon heeft enkele kilometer geleden Vermeersch en Van Asbroeck achtergelaten. Zou de Italiaan van Ineos hier eindelijk in een grote klassieker zijn potentieel kunnen waarmaken?

DE EERSTE 250 KILOMETER:

Valpartijen en mechanische pech, er viel niet aan te ontkomen in deze helse omstandigheden. Van der Poel en Van Aert hadden hun deel, maar wisten bij een massacrash wel net te ontsnappen. Ze zouden in de finale hun kansen kunnen verdedigen en dat was al veel waard. Sagan kwam ten val in een stevige plas.

Met de finale in zicht ontbond Van der Poel stilaan zijn duivels. Met enkel Colbrelli en Boivin in zijn spoor vormt hij momenteel het derde groepje in de koers. Voorin rijdt vroege vluchter Florian Vermeersch samen met Moscon en Van Asbroeck. In het groepje met eerste achtervolgers noteren we namen als Van der Sande, Van Avermaet, Philipsen, Bissegger en Walscheid.

De groep Van Aert heeft ondertussen al een achterstand opgelopen van bijna twee minuten. Dat lijkt over & out: Van Aert gaat deze Parijs-Roubaix wellicht niet winnen.