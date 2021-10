Lead-out van verschillende toppers (met verleden bij Quick-Step) en Fransman Bonnet stoppen met koersen

Nog twee renners die stoppen met koersen: de Fransman William Bonnet en de Italiaanse lead-out man Fabio Sabatini. Die laatste koerste van 2015 tot en met 2019 voor Quick-Step en was er specialist in om andere rappe mannen koersen te laten winnen.

De 36-jarige Sabatini won nooit zelf ook maar één wedstrijd. Wel was hij de ideale sprintloods voor heel wat grote namen in het sprintersgeweld. Petacchi, Sagan, Cavendish, Kittel en Viviani: allen wonnen ze koersen mede dankzij Sabatini. De laatste jaren van zijn carrière reed Sabatini voor Cofidis.

Een andere Franse ploeg ziet ook een renner de fiets aan de haak hangen: Groupama-FDJ, en bij uitbreiding de hele wielerwereld, neemt afscheid van William Bonnet. Hij boekte in zijn carrière vier profzeges, met als hoogtepunt een ritzege in Parijs-Nice. Bonnet was ook knecht voor kopmannen als Démare en Pinot.