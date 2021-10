De raad van Boonen aan Remco en Wout: "Een jaar geen docureeks en social media bannen" en "Meer pieken"

Tom Boonen heeft met aandacht de prestaties van onze toppers Remco Evenepoel en Wout van Aert. Beiden voeren volgens Boonen in 2022 best een verandering door. De ene in de beleving rond de koers, de andere in zijn doelstelling.

Boonen nam deel aan de HLN Sportcast, de podcast van Stijn Vlaminck, die meewerkte aan een docu rond Evenepoel die binnenkort te zien is. De hele tijd die belangstelling om u heen hebben is als renner niet nodig, daar waren alle gasten het over eens. Boonen had dan ook een idee voor Evenepoel voor 2022. "Geen docureeks. Probeer eens een jaar geen docureeks."

Het gaat 'm niet zozeer over die docu op zich, wel over de rust in het hoofd van een renner. "Neem in de drie-vier uur dat je daar elke dat tijd in moet steken rust. Hoofdje laten rusten, kalm blijven. Af en toe de gsm eens wegleggen. Twitter van de gsm smijten, sociale media bannen. Schuif alles in handen van iemand anders en probeer een omgeving te creëren waarin je rust vind. Laat niet iedereen binnen in uw leven, dat is niet nodig."

© photonews

"Ook een stukje van het leerproces: zeg ook eens 'neen'. Zeg vaker 'neen' dan 'ja'. Dan ga je stappen zetten die je niet kunt zetten door te trainen", meent Boonen. "Je gaat een betere renner en een betere mens worden als je rust kunt creëren voor jezelf. Daar is zijn familie verantwoordelijk voor en hijzelf ook. Je moet voor een omgeving zorgen waarin het aangenaam leven is en ik denk niet dat dat momenteel altijd het geval is."

Ook voor Van Aert heeft Boonen advies. "Je kunt niet alles doen. Je komt op een leeftijd dat dat zich begint in te halen. Zoals Wout in die voorbereiding op het WK in Engeland alles gaat winnen: niemand maalt daarom. Dat hoeft niet. Probeer daar te doen wat je moet doen. Steek u eigen desnoods een beetje weg, pik er één ritje uit om te winnen voor het mentale aspect."

© photonews

Van Aert zelf haalde al aan dat hij die koersen nodig acht. "Hij heeft die koersen nodig, maar hij moet niet overal in die laatste vijftien-twintig minuten in het rood gaan om te winnen. Doe dat één keer. Piek veel meer. Kies uw doelen uit. Niet proberen overal en altijd te winnen. Dat is voor Wout de belangrijkste opdracht: nog meer pieken."