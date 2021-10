Ganna overweegt aanval op werelduurrecord van Campenaerts: "Hopelijk op een dag fles rosé kraken om te vieren"

Het is nieuws dat Victor Campenaerts zal interesseren: Filippo Ganna overweegt het werelduurrecord aan te vallen. Of hij het in 2022 echt gaat doen, daar is de Italiaan nog niet uit. Het speelt wel in zijn gedachten, zoveel is duidelijk.

Dat heeft Ganna ook toegegeven in La Gazzetto dello Sport. Daarin kwam een mogelijke poging op het werelduurrecord aan bod. "Ik zal erover nadenken, misschien doe ik het wel volgende zomer. Ik begrijp dat alles goed gepland moet worden, het vereist een ongelooflijke inspanning." Als Ganna het doet, wil hij het dus doen zoals Campenaerts het deed: door alle details tot in de puntjes te verzorgen. "We zullen wel zien in de toekomst, we zullen het er later nog eens over hebben. Hopelijk kunnen we op een bepaalde dag een goede fles rosé kraken om het werelduurrecord te vieren." PISTE IETS SPECIAAL Eén ding is zeker: ondanks zijn successen op de weg laat ook het pistewerk Ganna niet los. "De piste is iets speciaal. Eens je dat begrjipt, geef je dat niet zomaar op."