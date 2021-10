Lutsenko neemt verrassend de maat van Trentin in sprint met twee en blijft Italianen de baas in Coppa Agostoni

In Italië blijven ze maar doorgaan met koersen, met ook nog de Coppa Agostoni. Alexey Lutsenko heeft zowat het Italiaans feestje verpest. Trentin en Covi moeten het stellen met een podiumplek. Trentin leek nochtans over de beste papieren te beschikken, Lutsenko verraste hem in de sprint.

In de koers van en naar Lissone was Alpecin-Fenix lange tijd goed vertegenwoordigd voorin. Ook in de finale had het nog enkele renners in de groep met achtervolgers, maar Lutsenko en Trentin bleven uit hun greep en konden sprinten voor de overwinning. Op papier is Trentin de snelste sprinter. Een zege had hem zeker deugd gedaan, maar hij liet zich verrassen door Lutsenko, die met zijn snelle aanzet meteen een lengte nam en vervolgens Trentin kon afhouden. Feest dus bij Astana, dat onlangs zijn naamsverandering voor 2022 aankondigde. 2 EN 3 VOOR UAE Bij UAE blijven ze dan weer met gemengde gevoelens achter. Covi won de spurt voor de derde plaats, waardoor de ploeg uit de Emiraten twee man op het podium heeft, maar niet de winnaar. Ook plaatsen vier tot zeven werden allemaal bezet door Italiaanse renners. Het was echter hun Kazachse collega die met de hoofdprijs aan de haal ging.