Mathieu van der Poel kiest eens voor andere sport tijdens vakantie, in gezelschap van BV Louis Talpe

De riem mag er wel eens af bij Mathieu van der Poel, die op vakantie de kans heeft om de batterijen eens op te laden. Na toch alweer een slopend wegseizoen, met winst in Strade Bianche, een Tourritzege en podiumplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

En niet te vergeten: zijn rugklachten die toch wel één en ander in de war stuurden. Kortom: het was weer een rollercoaster voor Mathieu van der Poel. Dat mag hij nu even allemaal uit zijn gedachten zetten tijdens een welverdiende vakantie.

MATHIEU OP DE TENNISBAAN

Even afstand nemen van de fiets ook. Dat biedt de gelegenheid om ook eens andere sporten te beoefenen, waar Mathieu van der Poel ook wel voor te vinden is. Op sociale media circuleert een foto van Van der Poel op de tennisbaan, met de racket in de hand.

Met op diezelfde foto ook onder meer Louis Talpe, bekend vanwege zijn acteurwerk. Voor Van der Poel is dit dus een periode om volledig de koers opzij te zetten, vooraleer hij de focus verlegt naar het veldritseizoen.