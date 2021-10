OFFICIEEL: twee renners verlengen hun contract bij Astana Qazaqstan Team

Astana Qazaqstan Team heeft besloten om twee renners uit Kazachstan een nieuw contract te geven voor volgend seizoen. Zo blijven de 24-jarige Yuriy Natarov en de 25-jarige Yevgeniy Gidich aan boord van de wielerformatie.

Zowel Natarov als Gidich wisten in het verleden al enkele wedstrijden te winnen. Zo won Natarov in 2019 het eindklassement van de Ronde van Almaty, terwijl Gidich onder meer al ritten won in de CRO Race en de Ronde van Iran.

💠 Yuriy Natarov and Yevgeniy Gidich renew with Astana Qazaqstan Team 🇰🇿



🎙️"I am happy that the guys remain in the team, where they will have all the conditions to achieve success, both for the team and personally", – @AlexandrVinoku4



📰👉https://t.co/YvWZqP5K5Y



📸 @GettySport pic.twitter.com/LNqMQF0jfw