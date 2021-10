Opnieuw een plaats in de top 5 voor Danny van Poppel: "Het zou een plezier geweest zijn als ik het seizoen nog verder kon zetten"

Danny van Poppel heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Nederlandse sprinter eindigde in Parijs-Tours namelijk voor de zeventiende keer (!) in de top 5.

Uiteraard is van Poppel zeer tevreden over het voorbije seizoen. "Deze 5de plaats in Parijs-Tours is een mooie afsluiter van een lange en drukke periode. Deze Parijs-Tours is de apotheose van een fantastische periode na de Tour de France, waarin alles zo soepel verliep en mijn vertrouwen op zowel mentaal als fysiek vlak bleef groeien", legde van Poppel uit op de website van Intermarché-Wanty-Gobert.

"Ondanks een moeilijke start van het seizoen is de ploeg er altijd in blijven geloven en hard blijven werken. Ik ben dan ook blij dat ik hen kon belonen met een reeks overwinningen en ereplaatsen. Met deze benen, en de goede sfeer in het team, zou het een plezier zijn geweest om het seizoen voort te zetten. Maar natuurlijk kijk ik er naar uit om van wat rust te genieten. Ik wil de ploeg bedanken voor de twee seizoenen samen", aldus van Poppel, die dus na dit seizoen afscheid neemt van de ploeg.