Patrick Evenepoel getuigt over moeilijk en tegelijkertijd succesvol jaar van Remco: "Dreigbrieven gekregen"

Patrick Evenepoel zag Remco een moeilijk jaar beleven. Met toch ook successen en met vooral verscheidene emoties. Een rollercoaster, was het. Soms kan het wat te hectisch worden, want Evenepoel is ook onderwerp geweest van verregaande kritiek.

Het moeilijke zat 'm in de eerste plaats uiteraard in de revalidatie na de valpartij in de Ronde van Lombardije van vorig jaar. "Op de beelden in het Journaal zag je goed hoe diep het wel niet was", geeft Patrick bij Sporza aan dat het ook een geluk bij een ongeluk was.

Het was echter niet zo dat alles weer peis en vree was eens Remco opnieuw op de fiets zat. "Remco heeft het heel moeilijk gehad. Zeker na de Olympische Spelen. We hebben dreigbrieven gekregen. En mensen stuurden berichten dat Remco een landverrader was. Dat hij beter gewoon opnieuw zou beginnen te voetballen. Mensen zijn soms zó stout in wat ze durven te zeggen of schrijven..."

CIJFERS OM TROTS OP TE ZIJN

Het is ook iets wat de familie Evenenpoel dan bezighoudt. "We moeten dat binnen ons gezin opzijzetten en zorgen dat de negativiteit niet overheerst." Patrick Evenepoel kent de cijfers van zijn zoon dit seizoen uit het hoofd. "8 overwinningen. En dan ook nog eens 5 medailles op 6 kampioenschappen. Voor iemand die uit het dal kroop, zijn dat cijfers om trots op te zijn."