Remco Evenepoel voegt nog een allerlaatste wedstrijd aan zijn wielerseizoen toe

Het seizoen van Remco Evenepoel zit er dan toch nog niet helemaal op. Eén wedstrijd wordt nog aan zijn programma toegevoegd: de Chrono des Nations. Nog één keer knallen dus in het werk tegen de klok.

Patrick Lefevere heeft in Het Nieuwsblad aangekondigd dat Remco Evenepoel ook nog de Chrono des Nations gaat rijden. Het was nochtans zo voorzien dat de Ronde van Lombardije zijn laatste koers ging zijn in 2021. Evenepoel zelf doet er graag de Chrono des Nations nog bij.

Daar hebben ze bij zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step niets op tegen. Evenepoel zal dus ook effectief komende zondag in de Vendée aan de start komen om daar de tijdrit van 44,5 kilometer af te werken. De laatste keer dat Evenepoel een tijdrit van ongeveer die afstand reed, was op het WK. Toen werd hij derde achter Ganna en Van Aert.

In de vorige editie van de Chrono des Nations was Ganna tweede, achter Jos van Emden. Er zal dit jaar dus op zoek gegaan worden naar een opvolger voor de Nederlander, wie weet is dat Evenepoel wel. Vorig jaar werd de Chrono des Nations niet gereden door de coronacrisis.