Slecht nieuws uit de wielerwereld: Franse continentale ploeg houdt op met bestaan

Het wielerseizoen is bijna voorbij en dus zijn de ploegen al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Bij Delko is dit echter niet het geval. De ploeg houdt binnenkort op met bestaan.

Zondag stond de Franse eendagswedstrijd Parijs-Tours op het programma en het was meteen de allerlaatste wedstrijd voor de Franse continentale ploeg Delko. De ploeg houdt namelijk op met bestaan door financiële problemen.

Daardoor zullen ze zelfs in de laatste wedstrijden van dit seizoen niet meer in actie komen. Manager Benjamin Giraud bevestigde het nieuws bij DirectVelo. In Parijs-Tours behaalde Delko nog een mooie negende plaats via Julien Trarieux.