Tony Martin merkt groot verschil op tussen huidig wielrennen en vorig tijdperk: "Dat is anders dan tien jaar geleden"

Tony Martin is nog maar pas gestopt met wielrennen. De Duitser draaide wel veertien jaar mee in het professionele wielrennen en heeft in die periode de koers ook zien veranderen. Hij is dan ook de geschikte persoon om uit te leggen wat het verschil is tussen vroeger en nu.

Volgens hem is het algemene niveau er alleen maar op vooruit gegaan. "Het wielrennen is veel professioneler geworden. Dat zie je aan de manier van trainen en aan hoe het materiaal beter is geworden. Het vermogen bij de renners ligt veel hoger dan tien jaar geleden. Met dank aan de wetenschap zijn de renners verbeterd."

VLOTTE OVERGANG VOOR VEEL JONGEREN

Met allerlei data worden de wielrenners nauwlettend opgevolgd. Opvallend is dat daar ook bij jongeren al vaak mee gewerkt wordt en dat vertaalt zich vaak in een vlotte overgang van de junioren of beloften naar de elite. "Jonge gasten komen over vanuit de jeugd en ze staan er ook meteen tussen de profs. Ze kunnen zich meten met de meer ervaren renners."

Dat is iets wat Tony Martin zich in een andere periode niet had kunnen inbeelden. "Dat is zeker iets anders dan tien jaar geleden", onderstreept de man die op het WK mixed relay zijn laatste wedstrijd reed.