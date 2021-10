Van kettingproblemen naar overtuigende zege: Eli Iserbyt blij met één-tweetje in Wereldbeker in Waterloo

Eli Iserbyt is aan de Wereldbeker begonnen met een overtuigende zege in Waterloo, Wisconsin. Na het eerste gedeelte van de wedstrijd grotendeels vooraan gereden te hebben met zijn ploegmaat Vanthourenhout, was de Europese kampioen nadien helemaal ontketend.

"Ik was wat nerveus, want vorig weekend had ik niet het beste gevoel. De eerste ronde had ik kettingproblemen. Voor ik afsprong, vloog de ketting er al af en zat ie tussen mijn kader. Ik moest dus even stoppen", verliep de beginfase niet helemaal vlekkeloos. "Ik wist dat ik niet mocht panikeren. Ik zag Toon Aerts, Quinten Hermans en Michael ook vallen."

Ik wist dat het een heel glibberige wedtrijd ging worden. Met die regen was de ondergrond soms net ijs", schetste Iserbyt de omstandigheden. Eens hij vooraan kon aanknopen, liep het wel naar wens. "Michael en ik losten mekaar goed af. Ik zag Quinten toch iets dichter komen. Ik wilde het tempo dus toch iets opdrijven en dan dat aanhouden tot aan de finish."

OP NAAR FAYETTEVILLE

Daar slaagde hij ook in: Iserbyt won, voor Vanthourenhout. "Ik ben blij dat we 1 en 2 zijn met de ploeg. Bergop was ik iets beter, Michael was technisch beter. We hebben met zijn tweeën een goede cross gereden en dat is veelbelovend." Waterloo is achter de rug, nu is het snel op naar Fayetteville. Daar wordt woensdag al opnieuw gecrosst. "Alles is goed geregeld door de ploeg."