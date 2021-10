Vanthourenhout over 2021: "Wout en Remco zullen het nog veel jaren samen moeten doen, geef mezelf 8 op 10"

Er wacht Sven Vanthourenhout de volgende jaren de taak om Wout van Aert en Remco Evenepoel goed te laten samenwerken. Twee supertalenten in één ploeg, het blijkt geen evidentie te zijn voor een bondscoach. Al is Vanthourenhout wel tevreden over het seizoen 2021 in zijn geheel.

In de HLN Sportcast werd Vanthourenhout gevraagd welke score hij denkt dat het publiek hem zou geven. Waarop hij antwoordde: een negen, tot aan het WK. "Nadien was ik quasi gebuisd", lacht de bondscoach. "Toch geef ik mezelf een acht op tien. Dat klinkt misschien gek, maar we hebben medailles gepakt op de Spelen, het EK en het WK tijdrijden. Enkel de kers op de taart in Leuven ontbrak."

Over de moeilijkste keuze van het jaar hoeft hij niet lang na te denken. "Gilbert en Van Avermaet laten weten dat ze het WK — misschien wel de mooiste koers uit hun carrière — niet zouden rijden... Dat had ik in januari niet durven te denken."

© photonews

Een Van Aert en Evenepoel managen in dezelfde ploeg, dat is ook moeilijk, zo is gebleken. "De Spelen liepen niet volgens plan en de WK-afspraken waren voor iedereen duidelijk, behalve voor één iemand. Maar ik heb het liever zo dan andersom."

Na de Olympische Spelen moest Vanthourenhout daar mee al aan de slag, omdat de dingen niet gelopen waren zoals voorzien. "Ik heb onmiddellijk met Patrick Lefevere, Wout en Remco contact opgenomen. Ik heb het nooit losgelaten. Maar dat hoort erbij. Wout en Remco zullen het nog vele jaren samen moeten doen. Af en toe moet dat eens gelijmd worden."