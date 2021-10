Zes renners van Bahrain Victorious, waaronder Wout Poels, moeten op zoek naar een andere werkgever

Bij Bahrain Victorious gaan ze enkele wijzigingen doorvoeren na het voorbije seizoen. Zes renners van de huidige selectie krijgen namelijk geen nieuw contract en mogen dus andere oorden opzoeken.

De grootste naam in deze lijst is die van de Nederlander Wout Poels. Ook Eros Capecchi, Scott Davies, Marco Haller, Kevin Inkelaar en de veteraan Marcel Sieberg moeten op zoek naar een andere ploeg.

It’s time to say goodbye to a few of our awesome riders! 👋@eroscapecchi @scottdavies95 @mhaller91 @kevininkelaar @WoutPoels @MarcelSieberg



It’s been a pleasure, and we wish you all the best for your futures.



THANK YOU!#RideAsOne pic.twitter.com/N08abtJGHO