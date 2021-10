Zilvermeercross in Mol zal eind deze maand niet kunnen plaatsvinden

De Zilvermeercross in Mol zou normaal twee keer in één jaar gereden worden, want in de maand januari ging de vorige editie door. Eind oktober zouden de crossers opnieuw naar Mol trekken, maar dat gaat niet door. Het bleek te moeilijk om dit jaar het financiële plaatje rond te krijgen.

Dat heeft organisator Koen Monu laten weten aan Belga. De Zilvermeercross dreigde dit seizoen niet te kunnen worden uitgezonden. Later werd dat wel opnieuw mogelijk, maar op dat moment hadden de partners van de veldrit hun financiën reeds voorzien voor andere doelen.

CROSS ZONDER PUBLIEK IN JANUARI 2021

In januari 2021 ging de Zilvermeercross wel door in volle coronapandemie. De wedstrijd vond toen plaats vlak na het Belgisch Kampioenschap. Het was een wedstrijd zonder publiek, die inkomsten is de organisatie dus ook al misgelopen.

Het effect daarvan is nog altijd voelbaar. Ironisch genoeg werd dus in volle coronacrisis wel een cross in Mol georganiseerd, maar passen nu de puzzelstukjes niet in mekaar. De vorige editie werd gewonnen door Wout van Aert en Lucinda Brand. De cross in Mol was ingepland op 30 oktober, maar valt nu dus weg.