Zware domper voor Thibau Nys: sleutelbeen gebroken na val in eerste Wereldbekermanche

De eerste zware blessure uit het veldritseizoen is een feit: Thibau Nys heeft zijn sleutelbeen gebroken. Het gevolg van een val in de cross in Waterloo, de eerste Wereldbekermanche van het seizoen. De trip naar Amerika heeft Nys dus geen geluk gebracht.

In een afdaling kwam Nys zwaar ten val en kwam hij ook in aanraking met de dranghekken. Al snel bleek dat het ernstig was, want Nys moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis, iets wat we toch niet zo heel vaak zien in het veldrijden.

Thibau Nys plaatste na het onderzoek in het ziekenhuis een afbeelding op Instagram van een röntgenfoto die bij hem genomen werd. Die wees uit dat waarvoor gevreesd werd ook waarheid was: zijn sleutelbeen was gebroken. Nys verliest desondanks de goede moed niet. "I'll be back", schrijft hij erbij.