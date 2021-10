Is het nog in voordeel WVA en MVDP om te crossen? "Ga Van Aert niet verplichten deel te nemen aan WK"

Moeten Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog doorgaan met crossen? Of is het veldrijden voor die twee eerder een ongemakkelijkheid geworden, gelet op de kalender van het wegseizoen. Het is een topic waar Sven Vanthourenhout, Tom Boonen en Johan Museeuw het over hadden.

Zij waren alle drie te gast in de HLN Sportcast en waren allen van mening dat Van Aert en Van der Poel in de winter eens moeten nadenken hoe ze hun volgend seizoen willen invullen, omdat ze toch meer zullen moeten gaan pieken op de weg. Dan werpt de vraag zich op: wat met het veldrijden? "Ik zou het niet volledig loslaten, maar het accent mag anders", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. "Ze moeten niet half november twee keer per week in het bos gaan trainen om op zondag die cross te winnen. Een cross rijden kan op zich geen kwaad, maar hóé ze ermee omgaan is wel bepalend voor hun conditie en frisheid in het voorjaar." © photonews De entourage van Van Aert laat uitschijnen dat het ook nog niet vaststaat of de Belgische kampioen het WK veldrijden in Fayetteville, een kleine maand voor het openingsweekend op de weg, moet rijden. "Ik ga Wout zeker niet dwingen om deel te nemen", zegt Vanthourenhout. "Dat kost hem minstens twee weken die cruciaal zijn in de voorbereiding op het voorjaar. En ook energie, terwijl je in de klassiekers elk procentje nodig hebt."