Xandro Meurisse maakt seizoen van Alpecin-Fenix nog wat mooier in Giro del Veneto

Xandro Meurisse en Alpecin-Fenix hadden nog een dijk van een slotakkoord in petto in de Giro del Veneto, een Italiaanse eendagskoers die dit najaar voor het eerst in elf jaar opnieuw op de internationale wielerkalender stond. Meurisse volgt op de erelijst Oss op.

Bais, Basseggio, Bevilacqua, Garavaglia, Grendene, Pajek, Salvietti en Zurlo waren de acht man die in deze heropgeviste Giro del Veneto voor een vroeg offensief kozen. Deze acht bleven wel niet bij mekaar. Onderweg moesten Basseggio, Grendene, Pajek en Salvietti reeds afhaken voor de finale eraan kwam. VAL HIRSCHI Met minder dan zestig kilometer te gaan dook de voorsprong van de andere vier op het peloton onder de minuut. Even verderop was ook dit kwartet ingerekend. Op de volgende klim kwamen de grote namen naar voren. In de eerste plaats waren dat Hirschi en Lutsenko. Hirschi kwam ten val in de afdaling, waardoor Lutsenko reeds alleen voorop reed. TULETT EN MEURISSE VOORIN VOOR ALPECIN Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert hadden met Tulett en Rota elk een renner bij de achtervolgers. Tulett kwam in de afdaling aansluiten bij Lutsenko, net als Meurisse, Restrepo, Colleoni en Fortunato. Er keerden uit de achtergrond nog enkele renners terug. Door twee man vooraan te hebben had Alpecin-Fenix nog altijd goede papieren en dat bleek ook: Meurisse was de snelste van de kopgroep en kon het zegegebaar maken.