Parcours Tour de France 2022 bekend: eerst naar Denemarken, start van rit 6 in België en terugkeer van Alpe d'Huez

Ook het parcours van de Tour de France van 2022 voor de mannen is bekendgemaakt. Ook in België passeert de Tour volgend jaar: de start van de zesde etappe zal in Binche plaatsvinden. Dan is het Tourpeloton ook al in Denemarken geweest en zo gaat het weer naar Frankrijk.

Het was uiteraard al bekend dat de Tour van 2022 in Denemarken zou beginnen. De eerste opdracht voor de renners is een tijdrit van 13 kilometer in en rond Kopenhagen. Met twee ritten in lijn wordt het Deense luik afgesloten. Een eerste rustdag is er dus al op 4 juli, deels om de verplaastng naar Frankrijk te kunnen maken. In totaal zijn er drie rustdagen

De zesde etappe op 7 juli begint in België, in Binche meer bepaald. De aankomst van die etappe ligt 220 kilometer verderop in Longwy. Een dag later is het al klimmen geblazen op La Super Blanche des Belles Filles, daar waar de Tour bij de vrouwen eindigt. Er volgt nog een derde 'buitenlands' uitstapje naar Lausanne.

🤩 Here is is, the 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 of the #TDF2022!



🤩 Voici le 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 du #TDF2022 ! pic.twitter.com/4eccacs9Ip — Tour de France™ (@LeTour) October 14, 2021

De klimmers krijgen voldoende gelegenheid om het verschil te maken, met op 13 jui een rit met aankomst op de Col de Granon en een dag later een rit die eindigt op Alpe d'Huez. De terugkeer van de iconische beklimming in het Tour-parcours is dus een feit. Met in de derde week nog een finish op de Hautacam stapelen de kansen om voor grote tijdsverschillen te zorgen zich op.

De tijdrijders moeten wachten tot de voorlaatste dag om op langere afstand hun specialiteit te demonstreren. In de tijdrit naar Rocamadour wordt er 40 kilometer tegen de klok gereden. Aan het eind van die dag is de winnaar van de Tour de France bekend. Die mag dan een dag later zijn gele trui showen in Parijs op de Champs Elysées.