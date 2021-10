Renner van INEOS Grenadiers kroont zich tot Brits kampioen tijdrijden

Deze middag stonden in Groot-Brittannië de nationale kampioenschappen in het tijdrijden op het programma. Bij de mannen ging de overwinning naar Ethan Hayter, een renner van INEOS Grenadiers.

Er stond vandaag in het Brits kampioenschap tijdrijden geen maat op Ethan Hayter. De renner van INEOS Grenadiers haalde namelijk vlot de tijdrittitel binnen door 37 seconden sneller te rijden dan zijn eerste achtervolger Daniel Bigham.

De derde plaats was dan weer voor James Shaw, die op 50 seconden is geëindigd van Hayter. Een nieuwe zege dus voor de 23-jarige Hayter, want eerder won hij ook al het eindklassement van de Ronde van Noorwegen en een rit in de Ronde van Groot-Brittannië.