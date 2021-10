Xandro Meurisse pakte eerste zege van het seizoen: "Toch wel een beetje verrast"

Na een moeilijk seizoensbegin moest Xandro Meurisse wel heel lang wachten op zijn eerste zege, maar in de Giro del Veneto was het woensdag eindelijk prijs.

Xandro Meurisse bleef met Trentin en Restrepo het jagende peloton vooraf en pakte uit in de eindsprint.

“In de laatste kilometer zat ik in het wiel van Trentin, wat perfect was. Ik weet dat ik niet traag ben in een groepssprint, maar ik ben toch wel een beetje verrast”, klonk het bij de renner van Alpecin-Fenix.

“We waren erg gemotiveerd om een goed resultaat te behalen en het seizoen in stijl af te sluiten. Het is geweldig om te kunnen winnen in onze laatste wedstrijd van het jaar. Deze overwinning betekent veel voor mij.”