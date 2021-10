Deen van Deceuninck-Quick.Step heeft operatie ondergaan

Honoré hield aan dat WK een blessure aan de rechterpols over. De medische staf bij Deceuninck-Quick.Step is hem nadien blijven opvolgen. Finaal werd besloten om te laten opereren en zo een beschadigd ligament te laten herstellen.

Mikkel Honoré zal nu wel ongeveer twee maanden een gipsverband moeten dragen. Binnen enkele weken kan hij wel al terug beginnen fietsen op de hometrainer. Het voorbereiden op het volgende seizoen op de weg kan x aantal weken later dan aanvatten.

operation taking place earlier today.



Mikkel is now scheduled to remain in a cast for 8 weeks, meaning he’ll take a period of rest and rehabilitation before returning to riding on an indoor trainer in 2-3 weeks.



The Wolfpack wishes Mikkel the best with his recovery.