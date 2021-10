Na bekendmaking parcours en enkele magere jaren: "Als alles goed gaat, start Thibaut Pinot aan Tour de France"

De Franse grote ronde-hoop Thibaut Pinot zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw aan de start staan van de Ronde van Frankrijk in 2022.

Pinot bestormde de hemel 9 jaar geleden bij zijn eerste Tour-deelname. Als 22-jarige renner won hij een etappe en eindigde hij als tiende. Twee jaar later werd hij derde en hing de witte jongerentrui om zijn schouders in Parijs. Maar daarna volgden een paar magere jaren.

Tot 2019, toen Pinot aan een fantastische Tour bezig was en de beste bergop leek te zijn toen hij de zware rit met aankomst op de Tourmalet won (foto). Enkele dagen later moest hij echter opgeven na een val. Sindsdien sukkelt Pinot met een rugblessure, al reed hij in 2020 (met die blessure) de Tour nog wel uit.

Pinots ploegleider Marc Madiot vertelde bij RMC Sports dat de Franse renner wellicht opnieuw een poging zal wagen om een goed klassement te rijden in de Tour de France. "We moeten het parocours nog in detail bekijken en enkele dagen geleden had hij nog wat last van de rust, dus we moeten op onze hoede zijn. Maar als alles goed gaat, zal hij starten", klinkt het hoopvol.