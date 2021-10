Niels Vandeputte van Alpecin-Fenix wint C2-Jingle Cross, Joyce Vanderbeken tweede in Tsjechië

In de schaduw van de WB-cross die volgt, zijn er nog enkele veldritten gereden. Niels Vandeputte won in Iowa de C2-Jingle Cross, nadat eerder Vincent Baestaens al de beste was in de C1-veldrit. In Tsjechië was Belgisch succes ook dichtbij met Joyce Vanderbeken.

De Jingle-Crossen in Iowa zijn leuke opwarmertjes voor de Wereldbekermanche die daar ook zal plaatsvinden. Niels Vandeputte bouwde samen met Kerry Werner een zodanig grote voorsprong uit zodat ze al zeker als nummers 1 en 2 gingen eindigen. De vraag was alleen: in welke volgorde? In de laatste ronde schudde Vandeputte Werner af op een klim en zo lag de winst voor het grijpen. Ook Van der Meer finishte op het podium. Bij de dames schonk de Nederlandse Manon Bakker IKO-Crelan de overwinning. Bakker verspilde ook geen tijd om afstand te nemen van de concurrentie: reeds in de openingsronde ging ze er vandoor. Aan de aankomst had Bakker een mooie voorsprong van 46 seconden op de eerste achtervolgsters. Sunny Gilbert werd tweede, Perrine Clauzel derde. DERDE PODIUMPLEK IN EEN WEEK VOOR VANDERBEKEN In het Tsjechische Rymarov ging dan weer de vierde manche van de Toi Toi Cup door. Joyce Vanderbeken maakte bij de dames deel uit van de kopgroep. Zemanová reed daaruit weg en pakte een halve minuut voorsprong. In de slotronden ging dan ook Vanderbeken solo op weg naar de tweede plaats. Het is haar derde podiumplek in een week tijd.