Evenepoel is nu helemaal klaar met 2021: "Content zijn met terugkeer op hoogste niveau"

Remco Evenepoel had het in La Dernière Heure al over de stappen die hij nog moet zetten om na 2021 de grote toppers in het rondewerk het vuur aan de schenen te leggen en over de vakantie die lonkt. Ook had hij het nog over zijn laatste koers van het jaar.

Evenepoel eindigde zijn seizoen met een vijfde plek in de Chrono des Nations. "Niet het resultaat dat ik verwacht had als ik eerlijk ben", zegt Evenepoel bij La Dernière Heure. "Ik heb lang getwijfeld om te starten want ik voelde me best moe na de Ronde van Lombardije, maar ik ben blij dat ik hier mijn seizoen kon afsluiten. Het is de plek ik drie jaar geleden de overwinning pakte bij de junioren, in de regenboogtrui als wereldkampioen. Tijd voor vakantie nu. "Naar waar ik ga? Dat is geheim (lacht)." Een finale terugblik op het seizoen 2021? "Ik moet content zijn met mijn terugkeer op het hoogste niveau."