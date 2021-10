Kijkt Florian Vermeersch uit naar kasseienetappe in Tour? "Voor mij geweldig"

Florian Vermeersch zette zichzelf met een tweede plaats in Parijs-Roubaix op de internationale wielerkaart.

Zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix geven hem nog altijd een moment van kippenvel. Hij was in bloedvorm, maar kon Sonny Colbrelli net niet afhouden.

Volgend jaar zit er een kasseienetappe in de Ronde van Frankrijk. Een etappe met heel wat bijzondere stroken, iets waar klassementsmannen niet op zaten te wachten.

“Ik denk dat het een heel nerveuze boel wordt”, zegt Vermeersch in de podcast Live Slow Ride Fast.

“Ik vind het wel mooi. Ik snap ook de tegenargumenten dat het misschien niet nodig is, maar voor mijn type renner is het geweldig.”