Belgische mannenploeg raakt niet voorbij kwalificaties ploegenachtervolging op het WK baanwielrennen

Deze week staat in Roubaix het WK baanwielrennen op het programma. Deze middag waren het de kwalificaties in de ploegenachtervolging, maar de Belgische mannenploeg is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren.

De Belgische mannenploeg in de ploegenachtervolging op het WK baanwielrennen bestaat uit Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden, maar ze waren niet sterk genoeg om zich te kwalificeren. In de kwalificaties had de Belgische ploeg volgens Sporza namelijk een tijd van 4 minuten, 2 seconden en 168 hondersten. Zo werden ze tiende van de twaalf en ze moesten bij de eerste acht eindigen om zich te kwalificeren.