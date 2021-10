Drie renners van INEOS Grenadiers zullen op het WK baanwielrennen te zien zijn

Deze week staat in Roubaix het WK baanwielrennen op het programma. Er zullen enkele renners van INEOS Grenadiers op het wereldkampioenschap te zien zijn, want zij leveren drie renners.

Zo is onder meer Filippo Ganna van de partij. De wereldkampioen tijdrijden zal uiteraard voor Italië in actie komen en hij zal de ploegenachtervolging en de individuele achtervolging voor zijn rekening nemen.

Ook Ethan Hayter (Groot-Brittannië) en Lucas Plapp (Australië) komen in actie. Hayter doet de ploegenachtervolging, de individuele achtervolging, de omnium en de madison, terwijl Plapp enkel in de madison in actie zal komen.