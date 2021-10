Kan jonge Zwitser volgend seizoen verrassen? "Ik denk zelfs dat hij de eerste tijdrit in de Tour de France van 2022 kan winnen"

Bij EF Education-Nippo zijn ze zeer tevreden over de jonge Zwitser. Ze hebben dan ook duidelijke doelen met Bissegger volgend seizoen. "Hij is uitzonderlijk op een tijdritparcours met veel technische bochten, en hij kan heel goed snelheid houden. Ik denk zelfs dat hij de eerste tijdrit in de Tour de France van 2022 kan winnen", vertelde Jonathan Vaughters, de CEO van de ploeg, op de website ven de wielerformatie.

Daarnaast denkt Vaughters ook dat Bissegger zich zal kunnen laten zien in het Franse wielermonument Parijs-Roubaix. "Hij is niet alleen een tijdrijder, maar hij is ook heel goed in wedstrijden als Parijs-Roubaix, die vragen om positionering en ruwe kracht. Uiteindelijk denk ik dat hij ook één van de toprenners zal zijn in die wedstrijd", aldus Vaughters.

“I have big plans in my mind for next season, and hopefully they will play out.”



Stefan Bissegger is set to keep wearing pink. And if you’re looking at his results from this past year — you can predict a lot of excitement ahead for the young Swiss rider: https://t.co/5QtScesOQA pic.twitter.com/2hnH61b2TD