Kan nieuwe Britse kampioen bij INEOS Grenadiers blijven? "Het zal zeker helpen bij de contractonderhandelingen"

Blijft Ben Swift bij INEOS Grenadiers of moet hij alsnog vertrekken na zijn nationale titel op de weg? Er is nog niets officieel, maar de 33-jarige Brit hoopt zelf wel bij INEOS Grenadiers te kunnen blijven.

"Dit gaat zeker helpen bij de contractonderhandelingen. Ik zou zeker willen blijven en we zijn in gesprek. We zijn redelijk dichtbij, maar er is nog niets getekend. Hopelijk snel", aldus Swift bij Cyclingnews.