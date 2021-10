Onzekere toekomst voor Geraint Thomas: eerst sprake van Qhubeka-NextHash, maar nu toch contractverlenging bij INEOS Grenadiers?

Ondanks de eindzege in de Ronde van Romandië, is het toch een jaar om snel te vergeten voor Geraint Thomas. Vooral in de Tour de France was de Brit teleurstellend met slechts een 41e plaats in het eindklassement.

De 35-jarige Geraint Thomas kan al terugblikken op een uitstekende carrière, maar aan stoppen denkt de ex-winnaar van de Tour de France voorlopig nog niet. Er wacht echter een onzeker toekomst voor Thomas, want hij heeft nog steeds geen ploeg voor volgend seizoen. Volgens Cyclingnews was er sprake van interesse van Qhubeka-NextHash, maar op dit moment ziet het er niet naar uit dat de ploeg nog doorgaat. De kans is zo bestaande dat Thomas een contractverlenging zal tekenen bij INEOS Grenadiers, maar het zou aan gereduceerde voorwaarden zijn.