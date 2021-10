Start Remco Evenepoel volgend jaar in deze grote ronde? "Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem"

Het wielerseizoen is nog maar net ten einde, maar er wordt uiteraard al naar volgend jaar gekeken. Zo is de kans bestaande dat Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje te zien zal zijn.

Patrick Lefevere liet zich bij La Dernière Heure uit over de doelen van Remco Evenepoel voor volgend wielerjaar. "Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem. Hij zal eerder in de Vuelta starten dan in de Giro", legde de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step uit.

Daarnaast is het plan voor Evenepoel om een gooi te doen naar de overwinning in enkele kleinere rittenwedstrijden. "Bijvoorbeeld in de Tirreno-Adriatico of de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné", aldus Lefevere en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.