Baloise Trek Lions eens aan het feest: Aerts net als in 2019 de beste in Zonhoven en gaat ploegmaat vooraf

Vaak is Pauwels Sauzen-Bingoal de feestvierende ploeg geweest, nu is het eens aan Baloise met Aerts. Bij de vorige editie van de cross in Zonhoven was hij al de beste en dat kunststukje herhaalde hij ook deze keer na een zware wedstrijd. Van der Haar werd tweede, Iserbyt derde.

Er waren nochtans ook kansen voor Pauwels Sauzen-Bingoal: aanvankelijk leek zandkoning Laurens Sweeck zijn duivels te ontbinden en Iserbyt deed zoals steeds ook mee voor de beste posities. Op twee ronden van het einde maakten nog zes renners kans op winst, met ook nog Hermans, Van der Haar, Aerts en Vanthourenhout voorin. Iserbyt nam afstand van de rest na een sterke looppassage, maar Toon Aerts had ook nog iets over. Aerts gebruikte Iserbyt als springplank naar een solo toen, onder andere doordat laatstgenoemde even voet aan grond moest zetten. Aerts was ontketend en liet de achtervolgers niet meer terugkeren. Van der Haar ging nog naar de tweede plaats om het feest voor Baloise Trek Lions compleet te maken, Iserbyt werd derde.