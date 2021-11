Contador uit geloof in ex-renner Deceuninck-Quick.Step: "Ik heb er hoop op dat hij grote ronde kan winnen"

Alberto Contador weet wel wat nodig is om een grote ronde te winnen. Een ex-renner van Deceuninck-Quick.Step, Enric Mas, is in Spanje de grote hoop in de huidige generatie op gebied van het rondewerk. Mas werd al twee keer tweede in de Vuelta, maar kan hij ook een grote ronde winnen?

Met al die grote kanonnen uit de huidige straffe generatie wordt dat geen sinecure. Contador gelooft wel in Mas, zo geeft hij aan bij Ultima Hora. "Hij heeft een groot herstelvermogen en weet heel goed wat nodig is om in een grote ronde op het podium te eindigen. Hij moet stappen blijven maken en zich aanpassen in de strijd met de jongere en meer aanvallend ingestelde jongere generatie." In Spanje kijkt haast iedereen nu naar Mas: het moet niet simpel zijn om daar mee om te gaan. "Er ligt veel druk op zijn schouders, maar die leggen we iedereen op. Ik heb er hoop op dat hij een grote ronde kan winnen. Wanneer? De tijd zal het leren, maar hij heeft er alle kwaliteiten voor. Dat heeft Enric al laten zien."