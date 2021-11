Eerste drie ritten van Giro d'Italia 2022 bekendgemaakt

De Grande Partenza stond eigenlijk voor dit jaar al in Hongarije op de agenda, maar door de coronacrisis werd dit een jaartje uitgesteld.

Op vrijdag 6 mei vertrekt in de hoofdstad Boedapest de eerste etappe met een aankomst op een heuvel in Visegrad.

De dag erna staat een tijdrit van 9,2 kilometer op de agenda. Een lastige klim zit in de finish opgenomen.

De derde dag is een rit voor sprinters. 201 vlakke kilometers brengen het peloton van Kapasvar naar Balatonfured.

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

.

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro #girohungary2022 pic.twitter.com/92OYf8rUcn