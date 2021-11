Wielercontracten: EF gaat verder met Japanner Nakane, DSM en Duitser gaan uit mekaar

De teams buigen zich nog steeds over de contracten van enkele renners. Bij EF en DSM hebben ze een belangrijke beslissing genomen. EF blijft rekenen op de diensten van de Japennar Hideto Nakane. Martin Salmon gaat dan weer weg bij DSM.

Eerst het positieve nieuws: de contractverlenging van Nakane bij EF. "Ik wilde mijn contract met de ploeg verlengen omdat er zo veel geweldige renners en stafleden uit zo veel verschillende landen zijn. Ik kan hier zo veel kan leren en dat interesseert me. Ik heb verbeterd hoe ik train, hoe ik herstel, hoe ik koers en ook is mijn Engels verbeterd. Dit zal allemaal helpen voor een nog sterker 2022."

Martin Salmon bevestigt dan weer aan Radsport-News dat hij geen nieuwe overeenkomst zal tekenen bij DSM. Ondanks dat hij nog maar 24 is, is het zelfs niet helemaal zeker of hij wel doorgaat met koersen. "We zullen zien of ik mijn wielerloopbaan verderzet of ik met iets totaal nieuws begin", klinkt het.