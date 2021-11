Ex-winnaar Milaan - San Remo werd opgenomen in ziekenhuis: "Ik was een idioot"

Kent u hem nog? Hij won ooit de Omloop het Nieuwsblad en Milaan - San Remo en nu ligt hij in het ziekenhuis.

Filippo Pozzato was er bijna geweest, door een ernstige besmetting met het coronavirus. "Ik was een idioot door me zo laat te laten vaccineren", aldus de Italiaanse ex-renner daarover in de Italiaanse pers.

Beterhand

Hij had tien dagen lang te kampen met hoge koorts en had ook te weinig zuurstof in het bloed, waardoor hij in het ziekenhuis werd opgenomen.

Popo is ondertussen al aan de beterhand, maar tot voor enkele dagen zag het er niet al te goed uit. Nu is hij herstellende in het ziekenhuis.