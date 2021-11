Brand wint voor vierde keer dit seizoen, maar heeft toch wel wat kritiek op het parcours

In Niel won Brand voor de vierde keer, nadat ze eerder in Gieten, Fayetville en op het EK de overwinning pakte.

Nochtans begon de cross niet bepaald goed. "Mijn start was slecht", zei ze na afloop. “Maar gelukkig kon ik nog veel goedmaken in het tweede deel van de cross. En dan had ik ook nog eens problemen met mijn zadel, dus ik moest snel de materiaalpost in om van fiets te wisselen."

In de derde ronde sloot ze weer aan bij Denise Betsema en Annemarie Worst. “Maar ik was iets te enthousiast en vloog uit de bocht. Annemarie counterde daarna perfect en nam meteen enkele lengtes.”

In de slotronde sloeg Brand alsnog toe. “Ik had nog wat in de benen en ging gewoon voluit tot het eind, vooral op de stukken waar ik mijn vermogen goed kwijt kan. Ik kwam bij haar en dan maakte ze een paar foutjes.”

“Dit is een heel mooie zege, mijn derde hier al. Het gevoel is echt goed, al hoefde die parcourswijziging voor mij niet. Die bultjes waren van geen enkele meerwaarde en er waren nog wat stukken die voor mij iets te geforceerd waren. Dat hoeft allemaal niet.”