Jaarmarktcross van Niel kreeg enkele 'nieuwigheden': "Vier Europese kampioenen aan de start"

Vanmiddag wordt de Jaarmarktcross in Niel gereden, met een spectaculaire afdeling en een stevige klim erin.

“De afdaling kort na de start is nu in twee delen met een eerste korte afdaling gevolgd door een klauterpartij en een tweede spectaculaire afdaling”, zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo meteen.

Ook de passage door de modder hoort bij de cross in Niel. “Het tweede deel van het parcours is wel beter berijdbaar. Al wacht er tussen de eerste materiaalpost en de strook aan de visvijver nog wel een extra scherprechter. In vergelijking met vorig jaar is er een zone van 500 meter in het bos aan de omloop toegevoegd. Daarin wacht de renners een steile klim, die me een beetje doet denken aan Francorchamps. Het wordt naar boven kruipen tegen een muur.”

Donderdag zullen er vier Europese kampioenen aan de start staan: Lars van der Haar (elite mannen), Lucinda Brand (elite vrouwen), Ryan Kamp (beloften mannen) en Aaron Dockx (junioren mannen). Bij de vrouwen is het uitkijken naar Clara Honsinger.