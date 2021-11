Anna Kay wint dominant Ethias Cross in Leuven

De Brits Anna Kay heeft de Ethias Cross in Leuven gewonnen.

Geen wereldtoppers in Leuven, die sparen zich op voor de Wereldbeker cross in Tabor (Tsjechië) van morgen.

De organisatie mocht van een drama spreken met dit deelnemersveld, al bleef met de Britse Anna Kay wel nog één semitopper in de Benelux.

Kay was nog maar net teruggekomen van een sleutelbeenbreuk en opnieuw in conditie aan het komen. In Leuven leek die conditie alleszins in orde want de renster van Starcasino duldde geen tegenstand, reed snel weg en soleerde verder naar de overwinning.

De 41-jarige Ellen Van Loy werd tweede, Laura Verdonschot derde.