Belgian Cycling vreest financiële hervormingen: "Problemen voor Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty en Alpecin-Fenix"

De sportwereld kijkt met een bang hartje naar de financiële hervormingen die de federale regering voor topsporters wil doorvoeren.

Jos Smets van Belgian Cycling keek welke impact de veranderen zullen hebben. “Het gaat over Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty en Alpecin-Fenix. Ploegen met lagere lonen, zoals Sport Vlaanderen of Bingoal Wallonie-Bruxelles, gaan dat minder voelen. Deceuninck-Quick.Step is in Luxemburg gevestigd en het aantal Belgische renners daar is beperkt”, zei hij aan HLN.

Ook renners als Jasper Stuyven, Tim Wellens en Philippe Gilbert die in Monaco wonen, ontsnappen aan de fiscale hervorming. Nederlandse renners zoals Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin die in België wonen, zullen dan weer meer belastingen en RSZ moeten betalen.

“We willen geen afbreuk doen aan het principe dat, hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. De situatie zoals ze nu was in de sport, was maatschappelijk onaanvaardbaar.”