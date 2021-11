Laura Verdonschot blij met derde plaats: "Ik weet wat ze zullen zeggen, maar voor mij voelt dit als overwinning"

Anna Kay was incontournable in Leuven, maar in de achtergrond konden de Belgische dames zich wel laten zien met podiumplaatsen.

Voor Kay, die terugkomt uit blessure, was het een onverwachte overwinning in Leuven. "Het is zelfs een van de beste races die ik al gereden heb. Ik verwachtte niet dat ik het temp al zo snel kon oppikken en op dit niveau zou terugkeren", klonk het in het flashinterview.

Laura Verdonschot eindigde op de derde plaats, het is voor de Belgische lang geleden dat ze nog eens op het podium mocht staan. En dat dankzij een inhaalrace want ze reed lange tijd als vierde rond. "Ik zag dat ik wel aan het terugkomen was maar ik mocht niet opgeven. Toen ik er eenmaal bij was, moest ik er snel over om dat mentale overwicht te laten spelen", vertelt ze.

Een derde plaats mag dan geen overwinning zijn, voor Verdonschot voelt het wel zo aan. "Ze zullen zeggen dat ik nu een podium haal zonder dat de toppers erbij zijn. Maar voor mij voelt dit als een overwinning en diegenen die er niet bij waren, hebben ongelijk", besluit ze.