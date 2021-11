Laurens Sweeck weet opnieuw wat winnen is: "Wat morgen komt, zien we nog wel"

Er stond geen maat op Laurens Sweeck in de Ehias Cross in Leuven. De renner van Pauwels-Sauzen Bingoal was favoriet bij de start en faalde niet.

Sweeck moest nog even een troep renners in zijn wiel dulden, maar ging al redelijk snel solo. "Het was de bedoeling om in eerste ronde het verschil te maken om op het einde wat safer te kunnen rondrijden, al stonden ze achter mij zeker niet stil", verzekert Laurens Sweeck in het flashinterview achteraf.

Sweeck was de enige wereldtopper die deze cross niet aan zich voorbij liet gaan met het oog op de Wereldbeker in Tabor (Tsjechië) van zondag. "Ik kan nu met het vliegtuig naar Tabor maar de begeleiders moeten de camper op en een hele nacht doorrijden. Dat ik hier nu de overwinning pak, is ook voor hen heel mooi meegenomen", beseft de voormalige Belgische kampioen.

Een overwinning op zaterdag zou Sweeck vertrouwen moeten geven voor zondag, al zal de rest frisser aan de start verschijnen zondag. "Ik heb geprobeerd om in het tweede wedstrijddeel vooral heel thuis te geraken met het oog op morgen. Maar de hoofdzaak lag wel op vandaag, wat er morgen nog bij komt zien we wel", besluit hij.