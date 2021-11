Meeusen en Orts dolblij met podiumplaatsen: "Historische dag"

Aan Sweeck viel niet veel te doen, maar in de achtergrond was het wel spannend voor de podiumplaatsen in de Ethias Cross in Leuven.

Ik probeerde het verschil in de eerste helft te maken om op het einde wat safer te kunnen rondrijden in het tweede deel van de wedstrijd maar ze stonden zeker niet stil achter mij.

Een hele tros renners ging voor de podiuplaatsen, vooral de renners van Deschacht-Maes-Hens met Bastaens, Soete en Meeusen. Met de Spaanse kampioen Felipe Orts hadden ze wel nog een serieuze kluif bij als bagage. De Spanjaard reed bijna iedereen eraf, buiten Tom Meeusen die maar al te blij was met de tweede plaats.

"Het is lang geleden dat ik nog eens op een podium kon staan in een tv-cross, ik had het niet meer verwacht. Het deelnemersveld liet het een beetje toe maar toch ben ik heel blij", klinkt het bij Meeusen achteraf.

Het blok van Deschacht-Maes-Hens was sterk voor deze thuiswedstrijd en ze hoopten op minstens één podiumplaats. "Normaal gezien is Daan Soete de beste van de ploeg. Ik had gehoopt dat hij met Laurens mee kon maar toen die vertrok, zat ik ook te ver en was het gat al gemaakt. We moesten ervoor zorgen dat er toch iemand van ons op het pdoium zou staan ne dat is gelukt", besluit Meeusen tevreden.

Orts

De derde plaats was dus weggelegd voor Spaans kampioen Felipe Orts, die maar al te blij was met zijn podiumplek. "Dit is een historische dag voor mijn land. Een podiumplaats behalen staat bij mij gelijk aan een overwinning, dit is heel belanrijk. Een tweede plaats was mogelijk, maar ik ben heel tevreden met plek drie", glundert Orts.