Nederland in de ban van het gravelracen: Demi Vollering eerste nationale kampioene

Dit weekend worden namelijk de eerste nationale kampioenschappen gravelracen georganiseerd in Nederland. Met daarbij ook enkele grote namen.

Het duo Mackaij-Vollering reed al snel weg van de rest, Lorena Wiebes kreeg het gat in de achtergrond niet dicht. Na negen rondes moest een sprint tussen de twee dames uitsluitsel brengen over wie de nationale trui zou binnenhalen.

Uiteindelijk haalde Vollering het met een fietslengte voorsprong. op Mackaij. De renster van SD Worx won dit jaar ook al Luik-Bastenaken-Luik.

En het is @demivollering die de eerste #NKGravel kampioen, gefeliciteerd! @floortjemackaij is 2e en @lorenawiebes is 3e geworden pic.twitter.com/NMP9n87iOi