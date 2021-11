Toon Aerts heeft zeer goede dag en wordt nieuwe leider in X2O Badkamers Trofee: "Ik zat echt kapot"

Toon Aerts heeft deze middag indruk gemaakt in Koksijde. In de X2O Badkamers Trofee haalde onze landgenoot het na een knappe solo. Daardoor wordt hij ook de nieuwe leider in het klassement.

Toon Aerts vertelde na de cross in het flashinterview wel dat hij enorm had afgezien. "Ik zat op het einde echt kapot, want ik was aan het rijden voor elke seconde. Ik had echter een heel goede dag. Ik voelde mij sterk en ik ging er voor", aldus Aerts. Daardoor neemt Aerts nu ook de leiderspositie in de X2O Badkamers Trofee over van Iserbyt. Aerts heeft nu 43 seconden voorsprong op Eli Iserbyt en maar liefst 4 minuten en 21 seconden voorsprong op nummer 3 Corné van Kessel.