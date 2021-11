Veldrijders zijn gewaarschuwd: ze beginnen aan laatste weekend in de cross zonder onder meer Wout van Aert

Dit weekend staan er in het veldrijden twee wedstrijden op het programma. Er staan een wedstrijd in de X2O Trofee veldrijden in Kortrijk op de planning en er is ook een wereldbeker-manche in het Franse Besançon.

De veldrijders moeten genieten van deze twee crossen, want vanaf volgend weekend zullen de wedstrijden een pak zwaarder worden. Dan staat Boom op het programma en daar zullen volgens Het Laatste Nieuws onder meer Wout van Aert en Tom Pidcock van de partij zijn. Twee weken later komt ook Mathieu van der Poel aansluiten. De Nederlander zal voor het eerst in de cross te zien zijn in Rucphen, Nederland. Hij maakt zijn comeback in het veld op 18 december.