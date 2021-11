Wout van Aert heeft duidelijk doel voor ogen: landgenoot wil in Tour de France voor de groene trui gaan

Volgend seizoen zal Wout van Aert meer dan waarschijnlijk opnieuw aan de start staan van de Tour de France en de Belgische renner zal met een doel afzakken. Zo heeft hij zijn pijlen gericht op de groene trui.

Het voorbije seizoen zat de groene trui er niet in voor Wout van Aert, maar komend seizoen wil de renner van Jumbo-Visma wel een gooi doen naar de puntentrui. Van Aert vertelde het in een interview bij Het Laatste Nieuws.

Uiteraard zal Wout van Aert wel stevige concurrentie krijgen voor die puntentrui. De grote vraag zal dan ook worden of van Aert zich niet te veel zal moeten wegcijferen voor Roglic, want in het verleden werd al eens bij Jumbo-Visma gezegd dat de gele trui het ultieme doel is.